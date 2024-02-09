Орловский ФАП оказалось дешевле построить с нуля, чем отремонтировать

Объект находится в Урицком районе.

Фельдшерско-акушерский пункт построили в деревне Юшино. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Объект возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

До этого фельдшер Первомайского ФАПа вела прием на первом этаже панельного многоквартирного дома – в приспособленном для этого помещении. Сначала планировалось отремонтировать его, но затем капремонт заменили на строительство «с нуля». Это обошлось в 4,5 миллиона рублей. Интересно, что стоимость строительства нового ФАПа оказалась ниже стоимости ремонта примерно на полмиллиона.

Здание возвели в рекордный срок – всего за три месяца. В нём есть всё необходимое для работы – кабинет приёма пациентов, процедурная – прививочная, стерилизационная, помещение для персонала и место ожидания.

В этом году в Урицком районе появится ещё один модульный ФАП – в деревне Большое Сотниково. Сейчас местный фельдшерско-акушерский пункт тоже работает не в отдельной постройке, а в одном из помещений в здании детского сада. Как уточнили в депздраве, в этом случае капремонт тоже заменили на строительство нового объекта.

ИА «Орелград»