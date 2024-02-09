Орловскому участнику СВО вручили жилищный сертификат

Об этом сообщили в обладминистрации.

Новость опубликовал Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Сертификат вручили Сергею Полунину. В рамках личной встречи это сделал член правительства нашего региона – руководитель департамента Сергей Латынин.

Как уточнили чиновники, участник спецоперации мог воспользоваться жилищным сертификатом ещё в 2023-м году. Однако до последнего времени орловец находился в зоне СВО. Мужчина воспользовался своим правом, уйдя в короткий отпуск.

Глава департамента, вручая сертификат, выразил орловцу искреннюю благодарность за выполнение патриотического долга, пожелал здоровья и скорейшего возвращения уже в собственное жилье.

ИА «Орелград»