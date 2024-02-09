В марте в Орле пройдёт выставка-ярмарка цветов

Мероприятие называется «Весеннее настроение».

Ярмарка состоится 7 марта с 9:00 до 15:00 на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Орла Юрий Парахин.

По его словам, городская администрация, учитывая позитивный опыт с фестивалем цветов «Стрелка» и выставкой пионов и ирисов, решила усилить работу в данном направлении. «Весеннее настроение» приурочено к Международному женскому дню.

«На одной площадке соберутся лучшие питомники и известные цветоводы, а также талантливые энтузиасты, которые представят всевозможные сорта тюльпанов, мимозы и других первоцветов, а также горшечные растения», – пообещал мэр.

Также в рамках выставки-ярмарки будут демонстрировать и продавать свои изделия орловские мастера-ремесленники. Запланирована и культурная программа. Кроме того, желающие смогут перекусить в точках общественного питания.

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ИА «Орелград»