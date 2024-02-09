Под Орлом спасли от огня электроподстанцию

Об этом сообщили в Управлении МЧС.

Пожар произошёл накануне в Глазуновском районе. Сообщение поступило в службу спасения в 19 часов 43 минуты из деревни Сеньково.

Здесь воспламенился навес, под которым лежало сено. К моменту прибытия пожарных оно горело открытым пламенем.

В итоге огонь уничтожил и тюки с соломой, и навес. Однако пожарным удалось не пустить его дальше – была спасена электроподстанция, стоявшая рядом. Также ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия происшествия ликвидировали силами 17-й пожарно-спасательной части Глазуновского и 34-й пожарно-спасательной части Троснянского районов, а также добровольцы из пожарной команды «Гремячево».

«Причина пожара устанавливается», – добавили в Управлении ведомства.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 18 раз. Восемь из них пришлись на ликвидацию возгораний, остальные десять – на другие происшествия.

ИА «Орелград»