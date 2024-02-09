Орловские чиновники пытались отбиться от покусанной орловчанки

9.2.2024 | 15:19 Закон и порядок, Новости

Однако им придётся выплачивать компенсацию.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Областной суд рассмотрел дело о возмещении вреда, причинённого бродячими собаками. В качестве потерпевшей выступала жительница Орла. Ещё летом 2022-го года на перекрёстке Бурова и Раздольной на неё напала стая безнадзорных животных.

Суд первой инстанции признал, что женщине, укушенной собаками, были причинены моральные и нравственные страдания. Орловчанке назначил внушительную компенсацию – 400 тысяч рублей. Ответчиком стало Управление ветеринарии Орловской области.

Однако чиновники попытались оспорить это решение. Коллегия по гражданским делам Орловского областного суда рассмотрела апелляцию, но оставила в силе первоначальное решение.

Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»


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