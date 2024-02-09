В Орловской области подорожали четыре вида продуктов

Это произошло за последнюю неделю.

С 30 января по 5 февраля выросли цены на соль, варёную колбасу, бананы и детские мясные консервы. Об этом сообщает Орёлстат.

Соль подорожала на 2,7% (до 19,55 рубля за килограмм в среднем), колбаса – на 2,3% (до 470,57 рубля за килограмм), бананы – на 2,2% (до 153,85 рублей за килограмм), консервы – на 1,6% (до 1281,50 рублей за килограмм).

Также повышение цен зафиксировано и по нескольким видам непродовольственных товаров. Это напольные электропылесосы, зубные пасты, женские эластичные колготки, а также шампуни. Рост составил от 1,2% до 3,1%.

В то же время ряд товаров подешевел. Среди продуктов упали в цене столовая свёкла (на 11,8%), твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры (на 3,8%), куриные яйца (на 1,9%) и свежая белокочанная капуста (на 1,9%).

ИА «Орелград»