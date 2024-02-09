Клычков анонсировал размещение укрытий

Губернатор Орловской области считает, что к угрозам нужно готовиться заблаговременно.

Глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях 9 февраля ответил на опасения жителей по поводу атак беспилотников и слышимых «взрывов». Он напомнил, что существует интерактивная карта, на которой можно увидеть доступные укрытия. Достаточно зайти в интернет и ознакомиться с перечнем, посоветовал Андрей Клычков.

«Наверное, приоткрою немножко завесу: мы приняли решение о размещении укрытий, в том числе в городской черте. Может быть, сегодня это несколько преждевременно, с учетом тех угроз, которые есть. Но я сторонник той позиции, что лучше мы их сделаем, чтобы при наступлении, не дай Бог, негативных событий они были, нежели потом в последний момент вспоминать вчерашний день».

Минувшей ночью четыре беспилотника залетели на территорию Орловской области. Был еще ряд эксцессов. Обошлось без каких-либо глобальных повреждений и никто не пострадал, сообщил глава региона.

ИА “Орелград”