Губернатор не стал ввязываться в дискуссию об изображениях на фонтане

10.2.2024 | 0:22 Новости, Общество

Некоторым не понравилась «американская» птица в центре Орла.

Планируемый 80-метровый фонтан на Оке стал одной из тем прямого эфира губернатора Орловской области в соцсетях 9 февраля. По наблюдениям Андрея Клычкова, большинство поддерживает саму идею, несмотря на дискуссии в интернете. Глава региона напомнил, что фонтан будет создан без привлечения бюджетных средств нашего региона.

«Была дискуссия: что будет показываться на фонтане с проекцией. Здесь все будет передано в управление администрации города Орла, и, соответственно, они будут принимать решения. Я не хочу здесь участвовать. Порой мне кажется, у меня вообще с подбором каких-то видеорядов просто проблемы. Не мое это дело».

Также Андрей Клычков поспешил успокоить горожан по поводу «захвата» набережной Дубровинского. Там не будет пока ни парковки, ни нового дома.

«Это место огородили для того, чтобы туда привезти оборудование. Потом его будут перегружать уже на воду, когда сойдет лед».

Отметим, на белоголового орлана, который обитает в Северной Америке, и внезапно оказался в центре фонтана в городе Орле  обратили внимание многие.

«Трудно заподозрить губернатора-коммуниста в особой любви к Соединённым Штатам. Скорее, это традиционный сделанный «на коленке» ляп вроде размещавшихся ранее в Орле билбордов с немецкими солдатами под лозунгом «Победа деда — моя победа» или с израильским танком «Меркава» на поздравлении с Днём защитника Отечества», – отметили в ИА «ЦентрРус».

ИА “Орелград”


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