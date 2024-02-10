Компенсации за поврежденные беспилотниками автомобили ищут

10.2.2024 | 0:05 Новости, Общество

Вне бюджета Орловской области.

Тему в комментариях к прямому эфиру губернатора 9 февраля подняла владельца поврежденного авто.

«Порядка из бюджета компенсации нет, – еще раз напомнил Андрей Клычков. – Но мы будем рассматривать возможность компенсации из внебюджетных источников. Думаю, что мы этот вопрос решим», – сказал губернатор.

Несколько машин повреждены 24 января, когда на территории Орла упали два беспилотных летательных аппарата. Также были выбиты стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования