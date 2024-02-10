Компенсации за поврежденные беспилотниками автомобили ищут

Вне бюджета Орловской области.

Тему в комментариях к прямому эфиру губернатора 9 февраля подняла владельца поврежденного авто.

«Порядка из бюджета компенсации нет, – еще раз напомнил Андрей Клычков. – Но мы будем рассматривать возможность компенсации из внебюджетных источников. Думаю, что мы этот вопрос решим», – сказал губернатор.

Несколько машин повреждены 24 января, когда на территории Орла упали два беспилотных летательных аппарата. Также были выбиты стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах.

ИА “Орелград”