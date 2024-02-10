Губернатор продемонстрировал стопку фотографий мусорок и свалок

10.2.2024 | 0:44 ЖКХ, Новости

Глава Орловской области включился в работу по наведению порядка.

Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях 9 февраля сообщил, что ситуация в сфере обращения с коммунальными отходами стабилизируется.

«Перешли в постоянный мониторинг, как бы это ни звучало.  И раз уж мне пришлось заниматься в дополнение ко всем структурам, сейчас приходит отчет по всем контейнерным площадкам», – сказал Андрей Клычков и продемонстрировал стопку бумаг с фото.

По словам губернатора, за минувшую неделю поступило 101 обращение: 85 отработаны, еще остались 16 контейнерных площадок. Губернатор получает информацию о том, что сделано и, если не сделано, по какой причине.

«И в этом режиме будем работать, пока не наведем порядок и не выстроится эта работа».

Напомним, в Орле сменился один из перевозчиков ТКО, так как не справился с полученными контрактами. Также среди причин роста свалок на месте контейнерных площадок называли снегопады и морозы.

ИА “Орелград”


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