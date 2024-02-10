Клычков решил не менять список общественных работ

Перечень оплачиваемых работ не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщила пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков подписал постановление №43, утвердив перечень и объем оплачиваемых общественных работ в Орловской области на 2024 год. Аналогичное постановление годичной давности признано утратившим силу. Впрочем, кардинальных изменений не произошло. Как и в 2023 году, в перечень 2024 года губернатор включил 152 вида оплачиваемых общественных работ, причем это оказались одни и те же виды.

Изменились только планы по привлечению к ним безработных. Согласно сообщению пресс-службы губернатора, ожидается, что в общественных работах в 2024 году примут участие 255 человек. Годом ранее аналогичное постановление предусматривало охват общественными работами 364 орловцев. Как и в 2023 году, организацией таких работ будут заниматься 26 центров занятости населения, которые заключат соответствующие соглашения с работодателями.

Что касается конкретных видов работ, то их полный перечень приведен в приложение 1 к постановлению правительства Орловской области от 29 января 2024 года № 43. Найти его можно на официальном портале региона или в государственной информационно-правовой системе. Так, в список включены благоустройство сдаваемых строительных объектов, зон отдыха, физкультуры и туризма, озеленение парков культуры и скверов, восстановление лесов после пожаров, вспомогательные работы по восстановлению историко-архитектурных памятников и при археологических раскопках, выборка и выращивание рассады, глажение медицинских халатов, работа курьером, заготовка елок и елочных букетов, залив катков, замена поврежденных дорожных знаков, интервьюирование, мытье автомобилей и посуды, неквалифицированная помощь продавцам и поварам.

Также общественники в 2024 году смогут заняться оплачиваемым вскапыванием огородов, заготовкой дров и косметическим ремонтом квартир, обновлением табличек с названиями улиц и номерами домов, обработкой статистических данных в медицинских учреждениях, обслуживанием зрелищных культурных мероприятий, очисткой дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для специальной дорожной техники, переработкой различных видов биоресурсов, проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет и даже выпасом скота.

ИА «Орелград»