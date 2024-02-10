Орловца не выпустили за границу из-за долга перед сыном

Мужчина «забыл» погасить крупную задолженность по алиментам.

Житель Орловской области не смог выехать в новогодние праздники к родственникам за границу, так как был остановлен прямо на границе в соответствии с постановлением судебных приставов. Запрет на выезд за пределы РФ был наложен на него из-за крупного долга по алиментам. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП, в неприятную ситуацию попал житель Залегощенского района. Ранее суд обязал его ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Отдавать мужчина должен был четверть всего своего заработка. Однако он то ли забыл об этом, то ли попросту не хотел этого делать. Сумма долга постепенно росла и на тот момент, когда мужчине перекрыли доступ за границу, она доросла до 200 тысяч рублей. Это событие побудило его к полной оплате задолженности. Стоит отметить, что официального источника дохода у должника не было, но это не означает, что он не должен платить алименты. В подобном случае сумма платежей устанавливается, исходя из МРОТ. Из имущества у нерадивого родителя оказался только пустующий дом в деревне.

«Судебным приставам ни разу не удалось застать жильцов, по словам соседей, собственники появились там только для осмотра дома и подписания договора купли-продажи, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Где проживает взыскатель, судебные приставы знали – она периодически выходила на связь, а вот место жительства отца его ребенка так и оставалось неизвестным. Гражданин был объявлен в розыск, но вскоре он сам проявил себя».

Проявился он как раз на границе, а именно в столичном аэропорту, откуда орловец планировался отправиться за рубеж. Однако в силу запрета ему не дали попасть в самолет. После этого алиментщик сам отправился к судебным приставам, чтобы выяснить причину санкции. Там ему и пояснили, что у него накопился крупный долг по алиментам. Примечательно, что мужчина, узнав об этом, полностью погасил долг всего за несколько дней, после чего запрет на выезд из России был снят.

«Исполнительное производство продолжается, – отметили при этом ведомстве. – Судебные приставы контролируют правильность и своевременность перечисления алиментов. В случае возникновения задолженности меры принудительного исполнения будут применены вновь».

ИА «Орелград»