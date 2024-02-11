Школа из Орла решила сотрудничать с УФСИН

Соглашение предусматривает гражданско-патриотическое воспитание школьников.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в ходе рабочей встречи начальник ведомства Павел Федоров и директор средней общеобразовательной школы № 52 города Орла Анна Тузикова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере организации совместного взаимодействия по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школы. Стороны отметили, что такое сотрудничество является важным моментом как в деятельности школы, так и регионального Управления ФСИН.

«В рамках достигнутых договоренностей разработан план мероприятий на 2023-2024 учебный год, которым предусмотрены, в том числе, встречи учащихся с сотрудниками кинологической службы УФСИН России по Орловской области, показательные выступления ОСН «Ягуар», подготовка юнармейского отряда к торжественному параду 9 мая, профориентационные занятия с обучающимися», – перечислили в пресс-службе ведомства.

Ранее сотрудники УФСИН провели встречу со студентами Юридического института ОГУ им. И.С. Тургенева. Она прошла на площадке «Точка кипения» в Научной библиотеке университета. Организаторами выступили доценты кафедры социального управления и конфликтологии университета Ольга Соколова и Вера Валуйкова, ведущей мероприятия стала директор центра содействия трудоустройству выпускников университета Жанна Климова.

«В формате открытого диалога заместитель начальника КП-3 Владимир Марков, начальник отдела кадров и работы с личным составом ИК-6 Олеся Елецкая и начальник УФИЦ №3 КП-3 Алексей Илюхин познакомили студентов с основными направлениями деятельности уголовно-исполнительной системы, требованиями, предъявляемыми к служебному поведению сотрудника, ограничениями и запретами, связанными с прохождением службы в уголовно-исполнительной системе», – пояснили в пресс-службе УФСИН.

Представители ведомства на реальных примерах рассказали студентам, чем отличаются исправительные центры от колоний-поселений и исправительных колоний, рассказали о своей службе, в том числе о социальных гарантиях и льготах, денежных выплатах, положенных сотрудникам уголовно-исполнительной системы. Судя по реакции, молодых людей эта тема очень заинтересовала. «К озвученной информации студенты проявили живой интерес, активно участвовали в диалоге и задавали вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы», – подытожили в пресс-службе УФСИН.

ИА «Орелград»