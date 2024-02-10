Мценский суд защитил право женщины на досрочную пенсию

Амчанка признана пострадавшей вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Областная судебная коллегия в апелляционной инстанции оставила без изменения решение Мценского районного суда и тем самым поставила точку в споре местной жительницы и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе Мценского суда, это был спор о признании права на досрочное назначение пенсии в связи с проживанием истца в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Суду женщина пояснила, что чиновники отказали ей в праве на досрочную пенсию. Хотя в России действует закон, принятый еще в 1991 году. Согласно ему, пенсия назначается с уменьшением возраста выхода на ее на 1 год за работу или проживание на «загрязненной территории» в период с 26.04.1986 по 30.06.1986 и дополнительно на 1 год за каждые 4 года проживания или работы на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, но не более чем на 3 года в общей сложности.

Причиной для отказа стало «отсутствие документального подтверждения фактов ее трудовой деятельности и проживания на «загрязненной территории». Общий, не засчитанный в льготный период для назначения досрочной пенсии, период работы в «загрязненной зоне» составил, по подсчетам ответчика, 4 года 1 месяц 13 дней. Не засчитан был и период фактического проживания женщины в Мценске в 1986 году. Документально были подтверждены только 6 месяцев 6 дней проживания в 1988 году в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

В суде женщина представила свои расчеты и просила признать за ней право на досрочное назначение пенсии со снижением общеустановленного возраста на 2 года. Представитель ответчика исковые требования не признал. Суд первой инстанции изучил документы. В результате подтвердились факты и периоды работы и проживания истца в указанные в иске периоды на «загрязненной территории». Период проживания в Мценске также нашел свое подтверждение. Иск был удовлетворен, суд решил, что истица имеет право на назначение пенсии с уменьшением возраста на 2 года, по достижении 53 лет.

Проигравшая сторона подала апелляционную жалобу. Однако и областная судебная коллегия пришла к выводу о том, что в спорные периоды истица проживала и работала на «загрязненной территории», следовательно, имеет право на снижение пенсионного возраста. «Доводы апелляционной жалобы о незаконности и необоснованности решения суда первой инстанции, вынесенного с нарушением норм материального права, о том, что у истца право на снижение возраста выхода на пенсию по указанному основанию отсутствовали в спорный период, признаны несостоятельными и опровергнуты совокупностью исследованных судом доказательств», – подытожила пресс-служба Мценского районного суда.

ИА «Орелград»