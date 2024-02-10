МУКП «Ливенское» уличили в нарушении закона о конкуренции

Предприятие не довело информацию об аренде торговых мест до всех желающих.

Муниципальное унитарное коммунальное предприятие «Ливенское» допустило нарушение пункта 1 части 3 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции». К такому выводу пришла комиссия Орловского УФАС, которое ранее завело антимонопольное дело по материалам Контрольно-счетной палаты города Ливны. Окончательное решение будет оглашено в последней декаде февраля, а пока комиссия вынесла свое заключение по этому делу.

Согласно ему «МУКП «Ливенское» информацию о возможности получения соответствующего помещения в аренду не довело до максимально возможного количества заинтересованных лиц – потенциальных участников торгов и не обеспечило их состязательность при заключении соответствующих договоров. Поясним, что признаки нарушения закона о конкуренции КСП выявила в ходе проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия за 2022 год и 2023 годы. Было установлено, что МУКП «Ливенское» без проведения конкурентных процедур заключило 10 договоров аренды имущества: танцзала, трех гаражей и шести торговых павильонов на местном рынке.

Правовые основания заключения вышеуказанных договоров без проведения конкурентных процедур, а также доказательства соблюдения требований статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции» при распоряжении муниципальным имуществом МУКП «Ливенское» представлены не были, – отмечено в заключении комиссии УФАС. Поэтому было заведено антимонопольное дело. Комиссия изучила каждый договор. Например, в случае с танцзалов выяснилось, что арендатором оказался обычный гражданин, не имеющий статуса ИП и не планировавший на этом танцзале зарабатывать. В подобном случае проведение аукциона не обязательно, так что данный арендатор не подпадает под действие статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции».

А вот некоторые другие договоры вызвали вопросы. Изучив характеристики объектов, антимонопольщики пришли к выводу, что часть имущества нельзя было сдавать в аренду без проведения конкурентных процедур. Поэтому, считают в УФАС, несоблюдение МУКП «Ливенское» процедуры предоставления недвижимого имущества создало преимущества для одних ИП и ограничило доступ к получению такого права иным хозяйствующим субъектам, которые также могли иметь намерение приобрести права в отношении муниципального имущества.

В связи с истечением срока действия споров договоров необходимость выдачи предписания об их отмене отсутствует, отметили в антимонопольной комиссии. Однако решение по делу будет вынесено в установленном порядке, в соответствии с уже вынесенным заключением.

ИА «Орелград»