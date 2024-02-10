Орловских коров, свиней, собак и кошек возьмут на строгий учет

Жителям региона стоит подготовиться к вводу новых правил идентификации животных.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратилось с напоминанием к владельцам животных и птиц в связи предстоящим с вступлением в силу (с 1 марта 2024 года) приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.11.2023 № 832 «Об утверждении Ветеринарных правил маркирования и учета животных». Как пояснили в ведомстве, идентификация – это система учета животных, включающая присвоение идентификационного номера животному путем мечения, регистрацию сведений о нем в базе данных и выдачу паспорта на него.

«Идентификация необходима для государственной ветеринарной службы для достоверного учета животных, который необходим для организации ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, то есть для решения глобальной задачи, возложенной на государственную ветеринарную службу», – говорят в ТУ Россельхознадзора. Орловцам необходимо знать перечень животных, подлежащих обязательному учету и идентификации. Система направлена, в первую очередь, на сельскохозяйственных животных. Но в списке присутствуют и домашние питомцы.

В целом в список, который приводится на сайте ТУ Россельхознадзора, включены следующие группы животных: лошади, ослы, мулы и лошаки, крупный рогатый скот, в том числе зебу, буйволы, яки, олени, верблюды, свиньи, мелкий рогатый скот (овцы и козы), собаки и кошки, домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и страусы), пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, песцы, енотовидные собаки и нутрии) и кролики, пчелы, рыбы и иные водные животные.

Владельцам животных необходимо позаботиться, чтобы их питомцы были идентифицированы, поскольку идентификация позволит подтвердить факт проведения в отношении животного ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, оформить на него паспорт и ветеринарные сопроводительные документы, застраховать своего питомца и получать предусмотренные законом выплаты в случае проведения карантинных и ограничительных мероприятий, связанных с отчуждением животных.

Кроме того, говорят в ведомстве, идентификация облегчит розыск питомца, если он потеряется. Кроме того, животные подлежат маркированию, идентификации и учету в целях: выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных и самих заболеваний; предотвращения выпуска в обращение продукции животного происхождения, не соответствующей установленным требованиям. «Отсутствие маркировки сельскохозяйственных животных расценивается как нарушение правил содержания и влечет за собой наложение административных санкций», – подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»