Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по ЭкоПолису

Глава СК обратил внимание на информацию о нарушениях в мусоросортировочном комплексе в Орле.

Обращение к председателю Следственного комитета России поступило через соцсети. Александра Бастрыкина проинформировали, что комплекс ЭкоПолис построен более пяти лет назад в двух километрах от Орла, в непосредственной близости от балки Непрец.

«Ранее из-за многочисленных нарушений его ввод в эксплуатацию откладывался. В настоящее время основное свое предназначение комплекс не выполняет: мусор складируется на полигоне, однако его сортировка и рекультивация не осуществляются».

С декабря 2023 года орловский СКР работал по этой проблеме “в режиме” процессуальной проверки. 9 февраля 2024 поручено возбудить уголовное дело.

На днях активисты побывали около площадки ЭкоПолиса. Они запечатлели на фото, что мусор продолжают сваливать кучей на площадках и трамбовать тяжелой техникой. Хотя там должны складываться аккуратные прессованные брикеты отходов, оставшихся после сортировки. В январе генеральный директор ЭкоПолиса Леонид Березин рассказывал о дефиците кадров. Ежедневно комплекс принимает 350 – 370 тонн отходов. Это почти 70% образуемого в регионе мусора.

ИА “Орелград”