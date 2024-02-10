Патрушев вручил награды орловцам

10.2.2024 | 14:11 Новости, Общество

Министр сельского хозяйства отметил их вклад в развитие территорий.

Награждение состоялось 9 февраля на Дне сельского хозяйства Выставки «Россия», где демонстрируются достижения регионов. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев наградил сотрудников ЗАО «Орловское» из Ливенского региона. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получили заместитель гендиректора по животноводству Елена Ракитина  и машинист-тракторист  Александр Смагин. Отмечен их добросовестный многолетний труд.

Фото: Портал Орловской области

Главный врач Покровской районной больницы Владимир Сергеев получил благодарность от министров сельского хозяйства и здравоохранения за большой вклад в развитие сельских территорий, сообщает Портал Орловской области.

Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования