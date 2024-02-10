Патрушев вручил награды орловцам

Министр сельского хозяйства отметил их вклад в развитие территорий.

Награждение состоялось 9 февраля на Дне сельского хозяйства Выставки «Россия», где демонстрируются достижения регионов. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев наградил сотрудников ЗАО «Орловское» из Ливенского региона. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получили заместитель гендиректора по животноводству Елена Ракитина и машинист-тракторист Александр Смагин. Отмечен их добросовестный многолетний труд.

Главный врач Покровской районной больницы Владимир Сергеев получил благодарность от министров сельского хозяйства и здравоохранения за большой вклад в развитие сельских территорий, сообщает Портал Орловской области.

ИА “Орелград”