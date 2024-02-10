В Орле на профилактику терроризма потратили 626 тысяч рублей

Глава регионального УМВД рассказал об освоении бюджетных средств.

В Орловской области в 2023 году было продолжено взаимодействие регионального Управления МВД России с правительством региона и Орловским областным Советом народных депутатов. Об этом в своем итоговом отчете сообщил глава УМВД Юрий Савенков. Речь идет о сотрудничестве в сфере реализации мероприятий государственных региональных проектов и программ. Так, в отчетном периоде времени по инициативе Управления МВД в региональную госпрограмму «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» были внесены изменения, а именно было увеличено финансирование на 2023 год до 5,4 миллиона рублей.

Среди мероприятий, реализуемых в интересах полиции, глава УМВД отметил профилактику терроризма и экстремизма, в рамках чего было освоено 626 тысяч рублей. Кроме того, от населения региона было принято на возмездной основе 39 единиц огнестрельного оружия, два взрывных устройства и 122 боеприпаса. За них гражданам было выплачено вознаграждение в размере 325 тысяч рублей, данные средства также поступили из областного бюджета.

Кроме того, в минувшем году было обеспечено финансирование в размере 2,2 миллиона рублей мероприятий по реализации областного закона «Об административных правонарушениях». Согласно приведенной статистике, по фактам нарушений тишины и покоя граждан в ночное время в 2023 году сотрудниками орловской полиции было отработано 3389 сообщений и составлено 798 административных протоколов на нарушителей. Была повышена и эффективность использования общественных формирований в пресечении административных правонарушений и раскрытии преступлений.

«По инициативе Управления освоено около 3 миллионов рублей на развитие и обслуживание комплекса технических средств «Безопасный город», – доложил на заседании Орловского облсовета Юрий Савенков. – Проведены работы по модернизации действующего оборудования видеосистем, осуществлена прокладка линий волоконно-оптической связи, в органы внутренних дел передано соответствующее серверное оборудование».

По словам докладчика, в настоящее время в областном центре к указанному комплексу подключена 181 видеокамера с выводом информации в группу управления нарядами полиции по городу Орлу. В других районах Орловской области в местах с массовым пребыванием граждан используется 542 видеокамеры. С помощью перечисленных технических средств в прошлом году в целом по региону было раскрыто 12 преступлений и пресечено 204 административных правонарушения.

ИА «Орелград»