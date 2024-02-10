Орловчанка по суду попыталась лишить своего брата жилья

Ответчик категорически возражал против этого, так как больше жить ему негде.

Покровский районный суд рассмотрел иск местной жительницы о признании утратившим право пользования жилым помещением. Как пояснили в пресс-службе суда, ответчиком выступил родной брат истицы. Женщина указала, что она и ее сын являются собственниками половины квартиры, расположенной в поселке Покровское. С конца 1992 года в этой же квартире зарегистрирован и ее брат. В иске он был указан как «бывший член семьи собственника приватизированного жилого помещения, который в момент приватизации имел равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим».

Однако женщина суду также пояснила, что брат в спорной квартире не проживает уже более 10 лет. По ее мнению, выехал он добровольно, его личных вещей в квартире сейчас нет. Кроме того, он не участвует в «несении расходов на поддержание жилища в исправном состоянии, его содержании», в том числе не платит за коммунальные услуги. Однако у ответчика оказалось совершено иное мнение на этот счет. Со своей стороны он пояснил суду, что из квартиры на самом деле не выезжал, а просто работает вахтовым методом, поэтому периодически отлучается из дома.

Он также рассказал, что по возвращении с вахты ночует в спорной квартире. Мужчина отметил, что отопления и газа в жилье нет, поэтому в «холодное время года находиться в квартире невозможно». Другого жилья у него нет, отметил также ответчик, а оплачивать коммунальные платежи он не может «по причине того, что сестра требует перечислять денежные средства ей». Кроме того, ответчик заверил суд в желании привести квартиру в порядок и пожаловался на сестру, которая якобы не дает ему этого сделать.

В процессе принял участие помощник прокурора Покровского района, который озвучил свою позицию. Согласно ей, необходимо было отказать в удовлетворении иска, то есть в признании брата утратившим право пользования жилым помещением. Прокурорский работник подчеркнул, что за ответчиком сохранено право постоянного бессрочного пользования спорным жильем. Суд с этим мнением в целом согласился. Он установил, что спорная квартира была приватизирована истицей и ее сыном, а на тот момент брат в квартире проживал, был членом семьи, которая провела приватизацию. Причем он согласился на приватизацию без включения его в состав собственников, но оставив за собой право проживания в данной квартире.

«В настоящее время ответчик зарегистрирован и проживает в спорном жилом помещении, у него имеются ключи от входной двери квартиры, он поддерживает жилье в надлежащем состоянии при условии, что в квартире нет отопления, газа и воды, – сообщает пресс-служба суда. – Ненахождение его постоянно в квартире связано с необходимостью выезда по месту работы, а также невозможностью находиться в жилом помещении в период холодов. Доказательства того, что ответчик выехал из квартиры десять лет назад и не проживает в ней, суду стороной истца не представлены. Сама по себе задолженность по коммунальным платежам за квартиру, по мнению суда, не свидетельствует о добровольном расторжении ответчиком договора найма квартиры с собственниками жилого помещения».

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что сестра не смогла доказать факт выезда ее брата из спорной квартиры в другое место жительства, то есть, права пользования спорной квартирой он не утратил. В удовлетворении исковых требований было отказано, но решение суда еще не вступило в законную силу. Спор может быть продолжен в вышестоящей судебной инстанции.

ИА «Орелград»