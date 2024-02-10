Орловскую пшеницу отправили в Латвию

Более трех тонн пшеницы успешно прошли лабораторные испытания.

В отделе карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории за январь 2024 года было исследовано 3592 образца пшеницы продовольственной, общая масса исследованных партий составила 123 214 тонн. Об этом сообщается на сайте Орловского филиала ВНИИЗЖ. Из общего количества 47 партий общей массой 3290 тонн предназначались для отправки в Латвию, 49 партий общей массой 1110 тонн – для отправки в Беларусь и 65 партий общей массой 4953 тонн – для отправки в Калининград.

«Остальное зерно было отправлено по регионам РФ, – следует из сообщения ведомства. – Специалисты отдела проводили энтомологические, гербологические и микологические исследования. Карантинных объектов не обнаружено». Кроме того, в январе 2024 года в Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории также было исследовано 865 партий кормовой пшеницы общей массой 26 380 тонн. Из них 49 партий общей массой 3479 тон было отправлено в Республику Беларусь. Карантинных объектов в ходе лабораторных испытаний обнаружено не было.

«Пшеница – одна из важнейших злаковых культур в сельском хозяйстве, – говорят эксперты лаборатории. – Получаемая из зерен пшеницы мука используется при выпекании хлеба, изготовлении макаронных и кондитерских изделий. Также пшеница является кормовой культурой, то есть ею питаются животные».

Ранее пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора сообщала о том, что с начала 2024 года специалистами ведомства было проконтролировано более 115 тысяч тонн подкарантинной продукции, вывозимой из Орловской области. Около 90 процентов от всего вывезенного объема составило зерно злаковых и бобовых культур, а 10 процентов составили продукты переработки зерна – шроты, жмыхи, мука, крупы, солома. Вся эта продукция была отправлена в Краснодарский край, Тульскую, Астраханскую, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Липецкую, Брянскую и Белгородскую области.

«Для проведения лабораторных исследований в области карантина растений было отобрано более 4500 проб, – следовало из информации ТУ Россельхознадзора. – Подкарантинная продукция исследовалась в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ. По результатам исследований карантинные организмы не выявлены. В соответствии с действующим законодательством на вышеуказанную подкарантинную продукцию было оформлено 3127 карантинных сертификатов».

ИА «Орелград»