Тысячи орловцев отнесли в МФЦ налоговые декларации

Налоговики назвали самые популярные услуги, оказываемые в фиалах МФЦ.

Управление ФНС России по Орловской области подсчитало, что в 2023 году филиалами регионального многофункционального центра гражданам было оказано 23,7 тысячи услуг ФНС, что на 10 тысяч больше показателя 2022 года. В ведомстве также подсчитали, какие услуги являются наиболее востребованными. Так, в этом своеобразном рейтинге популярности на первом месте оказалась такая услуга, как «Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе». За ее получением в МФЦ в прошлом году обратились 7,4 тысячи орловцев.

На втором месте услуга «Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет» – 7,3 тысячи обращений. Кроме того, 1,7 тысячи обращений в МФЦ были связаны с вопросами государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Кроме того, популярностью пользуется услуга по приему заявлений о предоставлении физическим лицам налоговых льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество – около тысячи обращений в 2023 году, – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Стоит отметить, что большинство услуг оказываются по экстерриториальному принципу – их можно получить независимо от места регистрации в любом отделении МФЦ региона».

Кстати, недавно количество услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ региона, увеличилось с 22 до 29. Оказываются они в 93 филиалах многофункционального центра. Например, с текущего года в МФЦ региона можно подать заявление о прекращении исчисления транспортного налога в отношении транспортного средства, находящегося в розыске в связи с его угоном, а также уведомление о наличии на земельном участке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

ИА «Орелград»