Доверчивость населения назвали проблемой орловской глубинки

Орловцы продолжают доверять интернет-аферистам и телефонным мошенникам.

«Несмотря на проводимую профилактику мошенничеств среди населения, остается на первом месте проблема доверчивости граждан преступникам, представляющимся сотрудниками банков, представителями организаций… осуществление покупок на большие суммы на интернет-сайтах, при этом с использованием электронных платежей, доверчивость к лицам, предлагающим решить любые вопросы», – такой акцент сделан в информационно-аналитической записке о работе ОМВД России по Малоархангельскому району за 2023 год.

Впрочем, проблема характерна для всей Орловской области. Указанный выше отдел внутренних дел обслуживает территорию Малоархангельского района, площадь которого составляет 0,754 тысячи квадратных километра. Районный центр – город Малоархангельск. Именно в нем в прошлом году была зарегистрирована наибольшая активность криминалитета – более трети преступлений, совершенных в районе, пришлась на его административный центр.

В целом в 2023 году в ОМВД России по Малоархангельскому району поступило 1126 заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Из зарегистрированных заявлений и сообщений 332 были о преступлениях. В их числе оказались и 12 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологи (ИТТ), в том числе 9 мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Статистика таких преступлений осталась на уровне 2022 года. Однако их раскрываемость далека от совершенства: так, в прошлом году было раскрыто всего два преступления в сфере ИИТ.

Но подчеркнем, что из-за своей специфики подобные преступления раскрывать очень сложно, а их причиной зачастую является именно доверие граждан, которые, к тому же, порой, слишком поздно обращаются в полицию за помощью. Стоит отметить, что в целом по Орловской области в 2023 году по сравнению с предыдущим годом количество зарегистрированных мошенничеств выросло на 35 процентов, причем подавляющее большинство из них были совершены дистанционными способами. Об этом, кстати, говорил и начальник УМВД Юрий Савенков, выступивший с докладом в региональном парламенте.

«Это является серьезной проблемой не только для нашего региона, но и по всей стране и связано с активной работой колл-центров, подконтрольных зарубежным спецслужбам, – рассказал Юрий Савенков. – На данный момент наиболее эффективным средством противодействия данным преступлениям остается разъяснительная работа среди населения о признаках общения с мошенниками и правилах финансовой безопасности – при открытии кредита, перечислении либо выдаче наличных средств, сообщении СМС-кодов и тому подобное».

Глава УМВД также попросил депутатов облсовета при работе в округах объяснять местным жителям, а также просто своим знакомым и родственникам, что такая проблема существует. «И нет необходимости разговаривать по телефону с незнакомыми, особенно на финансовые темы», – резюмировал Юрий Савенков.

ИА «Орелград»