Орловцам пригрозили штрафами за трупы животных

Нарушителям правил захоронения трупов животных грозит до 5000 рублей штрафа.

Территориальное управление Россельхознадзора напомнило жителям Орловской области о необходимости соблюдения правил утилизации при гибели домашних животных – собак, кошек, других животных и птиц. Их владельцам необходимо знать, что правила погребения строго регламентируются законодательством о ветеринарии, поскольку несанкционированные «похороны» чреваты распространением инфекционных заболеваниях, общих для человека и животных.

«При возникновении ситуации с гибелью вашего животного, важно связаться с государственной ветеринарной службой для организации кремации, – говорят в ТУ Россельхознадзора. – В случае обнаружения несанкционированных захоронений животных также следует обратиться в ближайшую станцию по борьбе с болезнями животных. Нельзя закапывать трупы животных в землю, так как это противозаконно – согласно Федеральным законам «О ветеринарии» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Кроме того, действует приказ № 626, которым установлен порядок утилизации трупов животных. Этот документ предусматривает переработку павших питомцев на специализированных ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживание в биотермических ямах и уничтожение в специально отведенных местах. За нарушение правил захоронения животных предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф для граждан составляет 4000-5000 рублей.

Кстати, на днях специалисты отдела вирусологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили антиген вируса панлейкопении кошек. Как пояснили в учреждении, в Орловскую испытательную лабораторию был доставлен труп кота для установления причины смерти животного. При патологоанатомическом исследовании были обнаружены изменения, характерные для острой кишечной инфекции.

«С диагностической целью отобран патологический материал, в том числе для исключения панлейкопении кошек, – рассказали в лаборатории. – Аккредитованным методом иммуноферментного анализа выявлено наличие антигена вируса панлейкопении кошек. Панлейкопения (кошачья чума, парвовирусный энтерит кошек) – вирусная болезнь кошек, отличающаяся высокой контагиозностью, характеризующаяся лихорадкой (высокой температурой), поражением желудочно-кишечного тракта, лихорадкой, респираторным синдромом, обезвоживанием и общей интоксикацией организма».

ИА «Орелград»