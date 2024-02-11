В суд города Орла запретили проносить газовые баллоны и велосипеды

Новые правила утверждены Заводским районным судом.

Заводским районным судом города Орла разработаны и утверждены приказом от 1 февраля 2024 года новые правила пребывания в этом суде. Документ принят во исполнение постановления Совета судей Российской Федерации №32 «О типовых правилах пребывания посетителей в судах». Как пояснили в пресс-службе Заводского райсуда, типовые правила были утверждены 7 декабря 2023 года. Что касается новых правил, то они размещены на информационных стендах в зданиях Заводского районного суда и на его официальном сайте.

Типовые правила разработаны с целью определения основных требований к порядку организации пропускного режима, обеспечению безопасности судебной деятельности, в том числе повышения уровня личной безопасности судей и работников аппарата суда. Проход в здание осуществляется по документам из утвержденного списка: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, дипломатический паспорт, военный билет, удостоверение личности моряка, свидетельство о рождении (для граждан до 14 лет), водительское, служебное или адвокатское удостоверение, удостоверение беженца и пр.

При предъявлении служебного удостоверения в здание могут пройти судьи, в том числе, пребывающие в отставке, сенаторы и депутаты Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместители, а также должностные лица, чьи служебные удостоверения подписаны президентом и председателем правительства РФ. Аналогичное право имеют прокуроры, сотрудники ФСБ, ФСО, Следственного комитета РФ и сотрудники полиции при осуществлении возложенных на них полномочий.

В целях предупреждения и пресечения террористических угроз, иных преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной безопасности судей, работников аппарата суда и посетителей в здании и служебных помещениях суда посетителям запрещается проносить предметы, список которых перечислен в приложении к новым правилам.

В него включены: оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, токсические, ядовитые и радиоактивные вещества, легковоспламеняющиеся вещества и жидкости, бытовые газовые баллоны, алкогольная и спиртосодержащая продукция, предметы и материалы агитационного характера – плакаты, транспаранты, флаги, листовки.

Также нельзя проносить в здание суда велосипеды и иные транспортные средства, за исключением специальных средств для передвижения (кресла-коляски), ориентирования, общения и обмена информацией инвалидов (включая собак-проводников с комплектом снаряжения при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выданного в установленном законом порядке). Под запрет попали и иные предметы, вещества и средства, представляющие угрозу для безопасности окружающих.

ИА «Орелград»