На спаивании подростков попались 30 взрослых орловцев

Совместное с несовершеннолетними употребление спиртного карается по закону.

В 2023 году в Орловской области сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями прокуратуры, местного самоуправления и органами специальной компетенции в формате «социальных патрулей» посетили 2560 семей из группы социального риска. Также патрули проверили условия жизни и воспитания 1604 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил в итоговом годовом докладе начальник регионального Управления МВД России Юрий Савенков, который, напомним, недавно выступил в Орловском облсовете народных депутатов.

По его данным, в ходе указанных рейдовых мероприятий в минувшем году было выявлено 30 взрослых граждан, вовлекших несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. На нарушителей были составлены административные протоколы. Кроме того, совместно с волонтерскими организациями к административной ответственности за год полицией было привлечено 42 работника торговли, которые продавали подросткам алкогольную продукцию. В результате принятых мер количество преступлений с участием несовершеннолетних осталось на стабильно низком уровне, доложил Юрий Савенков.

«Широкий комплекс мер осуществлен в целях предупреждения подростковой преступности, – рассказал он. – В течение 2023 года было организовано проведение ряда профилактических акций и межведомственных оперативно-профилактических мероприятий. В летний период был проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасного функционирования девяти загородных оздоровительных лагерей и 263 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных и государственных образовательных учреждений».

Продолжена была просветительская работа и в общеобразовательных учреждениях. В отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел региона в целом было проведено 2695 лекций для учащихся. Кроме того, в областных и районных газетах было опубликовано 496 статей по вопросам профилактики подростковой преступности.

ИА «Орелград»