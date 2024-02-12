На Орловщине электронная подписка есть у 9 районных газет

Отказ от печатных версий пока не планируется.

Об этом сообщается в официальном ответе, полученном на запрос портала «Орёлград» из Департамента информационно-аналитической работы Орловской области.

Областные власти пояснили, что на сегодняшний день на территории нашего региона работают 24 редакции районных газет. Все они являются автономными учреждениями Орловской области.

В минувшем году для всех газет были созданы интернет-сайты, которые теперь наполняются информацией. Однако возможность оформить электронную подписку есть только у читателей 9 изданий.

«Действующие показатели количества электронной подписки… малочисленны и не позволяют говорить о том, что в краткосрочном периоде электронная подписка станет полноценной альтернативой традиционной», – признались в департаменте. Тем более власти не намерены полностью отказываться от печатных версий газет.

В то же время чиновники отмечают, что число «электронных» подписчиков, как и количество газет, внедряющих такую практику, имеют тенденцию к росту. Возможно, это, в том числе, связано с более низкой стоимостью данной услуги – ведь в таком варианте изданиям не приходится тратиться на доставку экземпляров газет, что отражается на конечной цене.

ИА «Орелград»