На Орловщине электронная подписка есть у 9 районных газет

12.2.2024 | 7:00 Новости, Общество

Отказ от печатных версий пока не планируется.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщается в официальном ответе, полученном на запрос портала «Орёлград» из Департамента информационно-аналитической работы Орловской области.

Областные власти пояснили, что на сегодняшний день на территории нашего региона работают 24 редакции районных газет. Все они являются автономными учреждениями Орловской области.

В минувшем году для всех газет были созданы интернет-сайты, которые теперь наполняются информацией. Однако возможность оформить электронную подписку есть только у читателей 9 изданий.

«Действующие показатели количества электронной подписки… малочисленны и не позволяют говорить о том, что в краткосрочном периоде электронная подписка станет полноценной альтернативой традиционной», – признались в департаменте. Тем более власти не намерены полностью отказываться от печатных версий газет.

В то же время чиновники отмечают, что число «электронных» подписчиков, как и количество газет, внедряющих такую практику, имеют тенденцию к росту. Возможно, это, в том числе, связано с более низкой стоимостью данной услуги – ведь в таком варианте изданиям не приходится тратиться на доставку экземпляров газет, что отражается на конечной цене.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования