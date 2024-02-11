Орловский Роспотребнадзор выиграл 16 исков о воде

Ведомство отчиталось о работе по повышению качества питьевой воды в регионе.

В 2023 году суды поддержали 16 исковых заявлений Управления Роспотребнадзора по Орловской области, поданных к органам местного самоуправления и водоснабжающим организациям. Как пояснили в ведомстве, это были иски о понуждении ответчиков к выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства по обеспечению населения питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям, а также разработке проектов организации зон санитарной охраны подземных источников.

Иными словами, суды удовлетворили иски к местным властям и коммунальщикам там, где качество питьевой воды для населения не отвечает нормам. В региональном Роспотребнадзоре напомнили о том, что в Орловской области реализуется программа «Повышение качества водоснабжения». Недавно ее действие было продлено. Программой предусмотрено увеличение доли населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 94,8 процента к 2024 году, в том числе городского населения до 96,2 процента.

Мониторинг за качеством и безопасностью питьевой воды проводят сотрудники Управления Роспотребнадзора – в рамках социально-гигиенического мониторинга, планового контроля, а также по обращениям граждан. Согласно приведенной статистике, в 2023 году в регионе было проведено 30 плановых контрольных мероприятий в отношении водоснабжающих организаций. За выявленные нарушения было составлено 59 протоколов и вынесено 47 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 815 тысяч рублей, также было вынесено четыре предупреждения. Шесть дел о привлечении к административной ответственности были направлены в суды.

«По результатам мониторинга доля проб воды из распределительной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 12,7 процента (в 2022 году – 13,4 процента), по микробиологическим показателям – 1,8 процента проб (в 2022 году – 1,5 процента), – сообщает Управление Роспотребнадзора. – В пробах воды не выделялись патогенные микроорганизмы. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения, по итогам 2023 года составляет 94,2 процента, в том числе городского населения – 95,2 процента».

ИА «Орелград»