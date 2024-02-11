В Ливнах «реанимируют» бомбоубежища

Власти города поставили задачу привести в порядок подвалы.

Вопрос о создании надежной системы защитных сооружений рассмотрели участники рабочего совещания при главе города Ливны. Как сообщается на сайте администрации райцентра, с основным докладом на эту тему выступил менеджер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Геннадий Петров. Он доложил о работе Ливенского городского звена в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. По его словам, на территории города в 2023 году чрезвычайных ситуаций не произошло.

Докладчик также отметил «необходимость совершенствовать подготовку населения в области гражданской защиты, в целом работу по обеспечению безопасности граждан». В связи с этим особое внимание участники совещания уделили вопросам поддержания в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны. Как выяснилось, не все в этой сфере гладко, имеется ряд проблем, которые надо решать срочно.

«185 подвальных помещений под многоквартирными домами Ливен должны быть приведены в нормативное состояние: очищены, оборудованы кранами питьевой воды, исправными освещением и системами вентиляции, – сообщили в администрации города. – На здания, которые предназначены под укрытия, должны быть нанесены соответствующие указатели. Все защитные сооружения необходимо занести на интерактивную карту по укрытию населения города».

В мэрии Ливен также говорят, что каждый житель города должен понимать, как ему действовать, где укрыться в случае чрезвычайного происшествия. По крайней мере, по итогам совещания именно такая задача была поставлена главой города перед управляющими компаниями и ответственными сотрудниками администрации. Стоит добавить, что в 2023 году Ливны заняли первое место в областном смотре-конкурсе на лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов.

ИА «Орелград»