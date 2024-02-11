Геополитическую борьбу России обсудят в Орле

Стартовал прием заявок на участие во всероссийской конференции.

Всероссийская научно-практическая конференция «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI-XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России (к 469-летию Судбищенской битвы)» пройдет в Орле 7-8 июня 2024 года. Об этом сообщает Орловский краеведческий музей, который является одним из организаторов. В проведении мероприятия ему помогают Институт археологии РАН, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» и ОРОО «Орловское краеведческое общество».

Организаторы приглашают представителей российского научного сообщества, преподавателей высших учебных заведений, научных сотрудников музейных учреждений, археологов, членов клубов военно-исторической реконструкции, поисковых отрядов и детских военно-патриотических клубов, а также историков, искусствоведов и краеведов принять участие в указанной конференции. Ее основная цель: интеграция результатов теоретической и практической научной деятельности в области изучения актуальных проблем военной истории.

Кроме того, форум предполагает обмен научной и научно-методической информацией и практическим опытом в сфере музеефикации и мемориализации памятников военно-исторического прошлого России в контексте деятельности военно-исторических музеев и музеев-заповедников, работы археологических экспедиций, клубов военно-исторической реконструкции, подростковых и детских военно-патриотических клубов. Место проведения конференции выбран Орловский краеведческий музей, расположенный в Орле, на улице Гостиной, дом 2.

Заявки на участие в конференции организаторы будут принимать до 30 апреля 2024 года. По итогам планируется издание сборника научных трудов с присвоением ему международного книжного номера ISBN, размещением в Российском индексе научного цитирования и обязательной рассылкой по ведущим библиотекам и вузам страны. Кстати, материалы для публикации принимаются до 1 сентября 2024 года. Они должны быть оригинальными, степень оригинальности должна составлять не менее 70 процентов. Статьи, не соответствующие утвержденной теме выступления и не отвечающие требованиям по содержанию и оформлению, к публикации не принимаются.

Основные направления работы конференции уже известны: «Россия в геополитической системе XVI-XVIII вв.», «Россия и Крымское ханство в XVI-XVIII вв.», «Русско-турецкие войны XVII-XVIII вв.», «Эволюция военного дела в XVI-XVIII вв.», «Формирование этнокультурной специфики южнорусского порубежья в XVI-XVIII вв.: казачество, однодворцы», «Военно-историческая тематика в музейных пространствах», «Поля военной славы России: история, музейные практики», «Засечные линии юга России как объекты музеефикации», «Военная археология позднего средневековья и раннего нового времени: проблемы и перспективы» и «Фестивали исторической реконструкции как способ мемориализации военной истории». Участие в конференции бесплатное, рабочий язык: русский.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»