Орловскому УФАС не понравилась реклама насосов

Ведомство выявило в этой рекламе наличие некорректного сравнения.

Комиссия Орловского УФАС рассмотрела дело о рекламе, которая распространялась компанией «Аква-Плюс» в Интернете при помощи сервиса «Яндекс.Директ». В результате эта реклама была признана нарушающей закон. Как пояснили в пресс-службе антимонопольного органа, речь в рекламе шла о продаже насосов дешевле и качественнее, чем у конкурентов. Конкретно она гласила: «Нужен насос cnp? Аналог CNP-лучше и дешевле на 30%». Эту фразу внимательно изучила комиссия, оказалось, что она выходит за рамки дозволенного законом.

«В рамках рассмотрения дела комиссией УФАС было установлено, что рассматриваемая реклама содержала некорректное сравнение рекламируемого товара – аналогов насосов CNP с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами – оригинальным товаром, а также недостоверную информацию о преимуществах аналогов насосов CNP перед оригинальным товаром», – так прокомментировали итоги рассмотрения дела в Орловском УФАС.

В результате антимонопольщики признали привлекшую их внимание рекламу ненадлежащей, а компании-нарушителю было выдано предписание об устранении допущенных нарушений. «Управлению в очередной раз удалось пресечь нарушение законодательства о рекламе, в дальнейшем нарушителя ждет административная ответственность», – добавили в УФАС.

К слову, в соответствии с требованиями Закона «О рекламе» недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами. Также не допускается недостоверная реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

ИА «Орелград»