В Общественной палате Орла не потерпят смены гражданства

Горсовет обсудил новые правила работы общественного органа.

Депутаты Орловского горсовета в первом чтении рассмотрели вопрос о «Порядке деятельности Общественной палаты города Орла». Проект был внесен мэром. Замечания и предложения к нему принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 12 февраля 2024 года включительно. Предлагаемый Порядок регламентирует правила формирования, организацию деятельности и полномочия органов Общественной палаты города Орла, в том числе правила прекращения полномочий.

Так, они прекращаются в случае: истечения срока; подачи заявления о выходе из состава Общественной палаты; систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в работе заседаний. Поводом для прекращения полномочий также могут стать некоторые обстоятельства: признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; наступление судимости; избрание или назначение на государственную или муниципальную должность; принятие гражданства другого государства, получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.

Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты города Орла принимается на ее заседании. В этом случае затем избирается новый член Общественной палаты, достигший возраста восемнадцати лет и не имеющий ограничений, не совместимых со статусом члена Общественной палаты. Решение о прекращении полномочий и избрании нового члена считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей общего числа членов палаты.

Что касается работы этого органа, то состав палаты в равных долях формируется мэром и депутатами горсовета. Председатель избирается на предварительном заседании открытым голосованием. Он же руководит работой совета Общественной палаты, который является постоянно действующим органом и состоит из семи человек. Его персональный состав избирается на первом заседании палаты открытым голосованием. Заседания совета должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Кроме того, в составе Общественной палаты будут работать комиссии, причем участие в их работе осуществляется на добровольной основе. В течение срока полномочий Общественная палата вправе образовывать новые комиссии, упразднять и реорганизовывать ранее образованные, вносить изменения в их составы. Численность каждой комиссии не может быть менее трех человек. В правилах подчеркнуто, что члены Общественной палаты города Орла осуществляют свою деятельность на общественных началах, на безвозмездной основе.

ИА «Орелград»