Для орловских осужденных провели конкурс «А ну-ка, девушки»

Итоги конкурса среди женщин, отбывающих наказание, огласило УФСИН.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в регионе подведены итоги конкурса «А ну-ка, девушки». Он был организован для осужденных женщин, отбывающих наказание на территории региона. Сообщается, что за титул боролись представительницы прекрасного пола, содержащиеся в колониях-поселениях № 3 в поселке Шахово и № 7 в городе Мценске, а также в исправительной колонии № 6 все в том же поселке Шахово. Кстати, сам конкурс является общероссийским, он проводился по нескольким номинациям.

Например, номинация «Визитная карточка» предусматривала проведение самопрезентации в оригинальном образе, «Творческий конкурс» – демонстрацию вокальных, хореографических и других способностей. В номинации «Страна» конкурсантки должны были представить рассказ о родном крае с использованием элементов национальной одежды, танцевальных движений, эпоса и музыки на основе этнической культуры и фольклора. Кроме того, были предусмотрены номинации «Модный показ» (представление наряда, сшитого из подручных средств) и «Хозяюшка» (приготовление оригинального блюда).

«Все участницы справились с заданиями, проявив креативность и творческое мастерство, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Для определения победительницы на региональном уровне было сформировано компетентное жюри, которое после просмотра представленных участницами состязания видеоматериалов выбрало лучшую из творческих работ».

Сообщается, что по итогам работы жюри третье место в конкурсе заняла осужденная, отбывающая наказание в колонии-поселении №3, второе место – осужденная из колонии-поселения №7. Первое место было присуждено осужденной из исправительной колонии №6. Ее творческая работа уже направлена в Вологодский институт права и экономики для участия во втором этапе конкурса, добавили в пресс-службе ведомства.

ИА “Орелград”