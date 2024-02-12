В Орловской области учительница признана виновной в смертельной халатности

12.2.2024 | 18:07 Важное, Новости, Происшествия

Летом 2023 года утонули двое школьников.

На скамье подсудимых оказалась экс-заместитель директора Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы.  18 июня преподаватель и группа детей отправились на соревнования по туризму и краеведению. До начала официальных мероприятий, недалеко от села Затишье ребята пошли купаться в реке Неручь.

Педагог «устранилась от проведения с детьми инструктажа по технике безопасности на водных объектах и не удостоверилась в наличии у них навыков поведения на воде», информирует пресс-служба СКР. В необорудованном для купания месте погибли двое братьев. Рядом не было никого, кто мог бы оказать детям помощь.

Подсудимой назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.  Также она лишена права заниматься педагогической деятельностью на два с половиной года, уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”


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