Орловские эксперты нашли антибиотики в мясном фарше

Наличие антибиотика тетрациклиновой группы было выявлено в испытательной лаборатории.

Специалисты Орловского химико-токсикологического отдела проверили пробу фарша свиного, выработанного по СТО (стандарты организации), на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В результате в исследованной пробе было выявлено наличие антибиотика тетрациклиновой группы – окситетрациклина. Сведения о полученных результатах были переданы в контролирующие службы, сообщается на сайте Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Тетрациклины представляют собой группу антибиотиков широкого спектра антибактериального действия и часто используются в животноводстве, причем не только для лечения различных заболеваний, но и в качестве стимуляторов роста животных, – следует из сообщения. – При нарушении режима профилактики и лечения животных, а также в результате несоблюдения времени выдержки перед забоем, остатки препаратов тетрациклиновой группы могут попадать в пищевые продукты животного происхождения».

По словам экспертов, потребление человеком продуктов, содержащих остаточные количества тетрациклинов, угнетает микрофлору кишечника, может спровоцировать дисбактериоз, вторичные грибковые инфекции, проявления аллергического характера, вызвать расстройства функций кишечника, а также снижает сопротивляемость организма и повышает устойчивость патогенных микроорганизмов. Обеспечить полную безопасность продуктов, содержащих остаточные количества антибиотиков, для потребителей могут четкая организация проведения гигиенических мероприятий, строгий контроль за применением антибиотиков в животноводстве и в ветеринарии.

Сообщается также, что в Орловский химико-токсикологический отдел за минувшую неделю поступила 131 проба продукции растительного и животного происхождения и три пробы объектов окружающей среды. В результате в трех пробах масла сливочного, выработанного по ГОСТ, было выявлено наличие консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты. Такие консерванты добавляют в продукты для предотвращения их микробиологической порчи и увеличения срока годности.

«Они не могут компенсировать низкого качества сырья и нарушение правил промышленной санитарии, – говорят в учреждении. – Наиболее используемыми консервантами являются: поваренная соль, уксусная, сернистая, сорбиновая, бензойная кислоты и некоторые другие соли».

ИА “Орелград”