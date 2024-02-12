Губернатор начал совещание в правительстве с гололеда

Глава Орловской области призвал максимально оперативно реагировать.

Тема гололеда стала первой на совещании в правительстве региона 12 февраля. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что причиной неблагоприятных явлений стал перепад температуры с минуса в плюс. В ближайшие дни снова ожидается мороз.

«Работу организовать по всем направлениям с привлечением дополнительных людей, – призвал Андрей Клычков. – Я прошу здесь включиться и наши службы, и социальный блок по необходимости, по привлечению людей. От этого зависит комфорт наших жителей. Погода погодой – зима свои сюрпризы вносит, но мы должны на них максимально оперативно реагировать».

Отметим, региональное УГИБДД рекомендовало воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. В Ливенском районе отменена часть рейсов автобусов. В Орле резко выросли цены на услуги такси. Пешеходы оценивают передвижение по городу как крайне опасное.

ИА “Орелград”