Губернатор начал совещание в правительстве с гололеда

12.2.2024 | 10:15 ЖКХ, Новости

Глава Орловской области призвал максимально оперативно реагировать.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Тема гололеда стала первой на совещании в правительстве региона 12 февраля. Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что причиной неблагоприятных явлений стал перепад температуры с минуса в плюс. В ближайшие дни снова ожидается мороз.

«Работу организовать по всем направлениям с привлечением дополнительных людей, – призвал Андрей Клычков. – Я прошу здесь включиться и наши службы, и социальный блок по необходимости, по привлечению людей. От этого зависит комфорт наших жителей. Погода погодой – зима свои сюрпризы вносит, но мы должны на них максимально оперативно реагировать».

Отметим, региональное УГИБДД рекомендовало воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте. В Ливенском районе отменена часть рейсов автобусов. В Орле резко выросли цены на услуги такси. Пешеходы оценивают передвижение по городу как крайне опасное.

ИА “Орелград”


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