Облдепартамент потребовал от гражданки Украины продать землю

Непростое гражданское дело рассмотрел Дмитровский районный суд.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление регионального департамента государственного имущества и земельных отношений. Ответчицей стала женщина, которую чиновники в иске называли «гражданкой Украины». Департамент требовал о понуждении женщины к продаже доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

Поясним, что обычно подобные судебные процессы являются рутинными. Дело в том, что иностранные граждане могут обладать земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. Владеть такой землей иностранцам в России запрещено, такая норма содержится в статье 3 Федерального закона N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Если иностранцу сельхозземля все-таки принадлежит на праве собственности, то такая доля должна быть им отчуждена. Иностранец должен сделать все для того, чтобы участок перешел в собственность России или ее граждан.

В данном случае департамент в своем иске сослался на данные Единого государственного реестра недвижимости. Истец сообщил суду, что в нем имеется запись о государственной регистрации права общей долевой собственности гражданки Украины на участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенной на территории Российской Федерации.

Департамент также указал, что женщина не исполнила обязанность по отчуждению указанной земельной доли. Однако, как сообщила пресс-служба Дмитровского районного суда, в удовлетворении исковых требований департаменту было отказано. Суд проверил данные о личности ответчицы и установил, что она еще с 2019 года является гражданкой Российской Федерации. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, поскольку «иностранка» таковой теперь не является и на нее не распространяется указанная выше норма федерального закона.

ИА «Орелград»