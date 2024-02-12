В Орловской области на одного безработного приходится восемь вакансий

Есть эксклюзивные предложения – с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Состояние рынка труда обсудили на заседании правительства региона 12 февраля. В 2023 году 7000 граждан обратились за помощью в поисках работы, сообщила руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. При этом уровень безработицы в Орловской области показывает исторический минимум – 4663 человека официально признаны безработными.

На 1 января 2024 года в регионе более 11 тысяч вакансий. Лидирующие отрасли по потребностям в работниках: обрабатывающие производства, учреждения здравоохранения, социальных услуг, сельского хозяйства, торговли. На одного безработного приходится около восьми вакансий. Подобное соотношение требует новых решений, отметила чиновница. Например, практикуется целевое обучение на предприятиях. Также получили дополнительное образование, прошли переобучение (оно проводится по 94 профессиям) более 900 человек. Более 8000 орловцев получили услуги профориентации, около 700 – психологической поддержки.

Какая средняя заработная плата на пустующих 11 тысячах вакансий, поинтересовался председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский. Основная часть на уровне МРОТ, признала Ирина Гаврилина. Однако существуют и позиции с зарплатой до 150 тысяч рублей, где есть требования к уровню образования, квалификации, опыту.

ИА “Орелград”