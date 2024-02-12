В обладминистрации рассказали о чужом мусоре на орловском полигоне

Скорее всего, его там нет.

Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области ответил на официальный запрос «Орёлграда». Нашу редакцию интересовала тема возможного захоронения мусора, «приезжающего» из других регионов, на полигоне мусоросортировочного комплекса ООО «Экополис» под Орлом.

Как пояснили в областной администрации, транспортирование ТКО из других регионов в Орловскую область не предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами. В то же время региональные операторы вправе заниматься такой деятельностью, но только в рамках соглашения, заключённого между субъектами.

«В Орловской области отсутствует вышеуказанное соглашение», – подчеркнули чиновники. Однако при этом в областной администрации признали: «В части коммерческой деятельности объекта ООО «Экополис», не предусмотренной территориальной схемой, департамент не обладает информацией».

Напомним, ранее работа «Экополиса» вызвала нарекания у общественников из движения «Граждане Орла».

ИА «Орелград»