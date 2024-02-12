Орловца оштрафовали за попытку дать взятку

12.2.2024 | 17:36 Новости, Происшествия

Приговор вынесен жителю Кромского района.

Фото: ИА «Орелград»

Мужчина в сентябре 2023 года пытался передать сотруднику полиции 11 000 рублей. Так 59-летний гражданин намеревался избежать привлечения к административной ответственности: он управлял транспортным средством, не имея на это права. Правоохранитель от денег отказался, в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело.

Действия мужчины суд оценил на 50 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, уточнили в СК СК России по Орловской области.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования