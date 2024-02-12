Орловца оштрафовали за попытку дать взятку

Приговор вынесен жителю Кромского района.

Мужчина в сентябре 2023 года пытался передать сотруднику полиции 11 000 рублей. Так 59-летний гражданин намеревался избежать привлечения к административной ответственности: он управлял транспортным средством, не имея на это права. Правоохранитель от денег отказался, в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело.

Действия мужчины суд оценил на 50 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован, уточнили в СК СК России по Орловской области.

ИА “Орелград”