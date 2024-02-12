Школа на Зеленина откроется только в новом учебном году

Администрация Орла ответила на острый вопрос.

Строительство школы на улице Зеленина завершено. Сегодня, 12 февраля, орловское Управление Росреестра сообщило, что объект поставлен на учет. На минувшей неделе школу посетил министр просвещения Сергей Кравцов. Сайт правительства региона сообщил, что устраняются последние замечания приемочной комиссии. Однако открывать учреждение в третьей и четвертой четверти не планируют.

«Учебный процесс в школе №53 начнется 1 сентября этого года, в марте запланирован день открытых дверей», – проинформировала в соцсетях администрация Орла.

Отметим, ранее обещали, что учреждение распахнет свои двери в сентябре 2023 года. В суде рассматривается дело руководителя компании-подрядчика и бухгалтера, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Также продолжается расследование мошенничества с заменой материалов на более дешевые при благоустройстве территории школы.

ИА “Орелград”