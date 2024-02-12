Прямые выборы: что поможет народу достучаться до чиновников?

Партия ЛДПР инициирует еще один бескомпромиссный законопроект. Острую необходимость прямых выборов в местное самоуправление подтвердил Всероссийский опрос россиян!

Что может быть хуже плохого начальника? Верно — глухой начальник. Ни для кого не секрет, что в отличии от «центра» в регионах людям достучаться до местных властей – проблема. Приходят они со своими проблемами и уходят с ними же. Нередко бывает так, что и слышать особенно некому: чиновник может быть «на объекте», на «совещании». В лучших традициях сатирического журнала «Фитиль». Так в обществе копится усталость от особ, приближенных к избирателю, но все же недосягаемых — бездушных «бумажных человечков».

Именно поэтому основатель ЛДПР Владимир Жириновский настаивал на том, что только народная власть, искренне выбранная людьми на местах, может реально влиять на политику в регионе, разгонять экономику и решать локальные проблемы. Ведь назначенные в регионах «прихожане» (а то и «захожане») чаще всего стремятся составить правильный отчет для региональных властей, блеснуть так сказать на бумаге. До реальных трудностей народа им далеко, да и взгляды на решение проблем зачастую идут вразрез с логикой и пожеланиями людей. Так кто кому служит?

— У чиновника особое положение, на нем особая ответственность [перед людьми и государством], это как средство повышенной опасности, — подчеркивал президент России Владимир Путин. — Он должен отвечать по-особому.

Аккумулируя идеи главы государства, Владимира Жириновского и запросы людей, преемник Основателя ЛДПР Леонид Слуцкий запустил прорывной проект, призванный перекинуть надежный мост между людьми и местными властями. Дипломат и политик предложил вернуться к прямым выборам на уровне местного самоуправления. Для этого в январе 2024 года силами партии был организован фактически референдум о прямых выборах в муниципальные власти.

— Всероссийский опрос граждан «Скажи правду Слуцкому!» идет уже почти месяц, — пояснил политик. — В каждом регионе наши активисты выходят на улицы и разговаривают с людьми. Мы уже однозначно заявляем: люди хотят выбирать мэров городов, глав округов, районов и поселений. За это высказались более 90% опрошенных. На встречах в рабочих поездках подходят люди, жалуются на самые простые проблемы, вызванные бездействием и равнодушием назначенных сверху «эффективных сити-менеджеров». Последнее время количество жалоб просто зашкаливает. Именно в таких муниципалитетах мы наблюдаем больше всего проблем, реальное отставание в социально-экономическом развитии, трудности с бюджетом, рабочими местами. Назначенные администраторы отвечают перед своим начальством. Вопросы жителей отодвигаются на второй план. Только прямые выборы заставят местную власть слышать людей, а не рисовать цифры на бумаге. Власть должна работать на благо жителей, – рассказал Слуцкий.

ИА “Орелград”