Каждому ребенку в Орловской области должны предложить работу

13.2.2024 | 0:46 Новости, Общество, Экономика

Такую задачу поставил перед чиновниками глава региона.

ИА “Орелград”

Андрей Клычков коснулся темы рынка труда в ходе прямого эфира в соцсетях 12 февраля. Губернатор отметил, что безработица достигла исторического минимума за последние 20 лет. Ее уровень – 0,4%, ниже среднего показателя по стране. Официально безработными на Орловщине числятся 1,3 тысячи человек. На каждого из них есть по восемь вакансий.

О вовлечении детей в труд, необходимости их трудоустройства в свободное от занятий время Андрей Клычков говорил на заседании правительства.

«Скажу честно, что после совещания еще пригласил всех, кто у нас задействован (это не только соцзащита, но и образование, и в целом социальный блок) дал поручение отработать, чтобы мы каждому школьнику, студенту, выпускнику суза – каждому ребенку предлагали работу».

Отметим, в 2023 году в регионе были трудоустроены всего 2,1 тысячи несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

ИА “Орелград”


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