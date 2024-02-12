В Орле взяли курс на популяризацию традиционных ценностей

Губернатор утвердил план мероприятий по проведению Года семьи.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил план основных мероприятий, проводимых в рамках Года семьи. Органам исполнительной государственной власти специальной компетенции поручено обеспечить его своевременное выполнение. Напомним, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи, а «План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи» был утвержден в конце 2023 года правительством страны. Контроль за исполнением орловского плана возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

Он предусматривает, в частности, открытие Года семьи в регионе, участие семьи от Орловской области в торжественном мероприятии в рамках проведения Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», чествование матерей, награжденных званием «Мать – героиня», и семей, награжденных медалью и орденом «Родительская слава». Запланирован региональный конкурс «Семья года», победитель которого представит регион в финале федерального этапа.

Также в Орловской области пройдет информационно-коммуникативная кампания, направленная на популяризацию традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни и ответственного родительства. Будут организованы торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца и Дню пожилого человека. Регион примет участие в проведении Общероссийского открытого урока «Роль семьи в жизни человека» в День знаний, будет проведен и тематический всероссийский школьный выпускной.

Предусмотрено проведение мероприятий по вопросам защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе на базе вузов. Они будут ориентированы на поддержку молодых студенческих семей. Граждан репродуктивного возраста затронет диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья и мероприятия по профилактике прерываний беременности у женщин репродуктивного возраста, в том числе в рамках деятельности кабинетов медико-социальной помощи беременным. В перечень включена и организация мероприятий по повышению эффективности экстракорпорального оплодотворения в медицинских организациях, обладающих опытом оказания такой помощи.

Кроме того, будет проведена региональная конференция по вопросам охраны здоровья молодежи, молодых семей и семей с детьми, культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия. Орловцы смогут принять участие во Всероссийском спортивном фестивале «Здоровая семья – сильная Россия», Всероссийской спартакиаде школьных спортивных клубов для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, Всероссийских спортивных соревнованиях и играх школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», Всероссийской акции «О спорт, ты – мир!», Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, семейном конкурсе национальных традиций.

ИА “Орелград”