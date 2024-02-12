Школу на Зеленина поставили на кадастровый учет

Орловский долгострой все ближе к сдаче и вводу в эксплуатацию.

Здание новой школы на улице Зеленина в Орле поставлено на государственный кадастровый учёт, сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в региональном Управлении Росреестра. В ведомстве подчеркнули, что регистрация состоялась в день подачи заявки.

«Правовая экспертиза представленных документов и внесение сведений о социально значимых объектах в Единый государственный реестр недвижимости осуществляются в кратчайшие сроки – от одного дня до нескольких часов», – цитирует руководителя орловского Управления Росреестра Надежду Кацура пресс-служба.

На минувшей неделе объект посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он рекомендовал провести день открытых дверей для родителей, чьи дети могут пойти в школу №53 с 1 сентября. Ранее руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова сообщала, что в феврале надеются получить лицензию на образовательную деятельность.

Напомним, контракт на строительство школы был заключен с ООО «Техспецкомплект» в январе 2021 года. Итоговая цена объекта – 1,14 млрд рублей (при начальной около 0,8 млрд). За годы строительства выявлено мошенничество, подрядчика требовали признать банкротом, были вопросы к качеству и внезапным изменениям проекта.

ИА “Орелград”