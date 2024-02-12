Губернатора Орловской области удивила цена на гречку

В регионе-лидере по производству крупа должна стоить дешевле, считает Клычков.

О ценах на продукты поговорили на заседании правительства региона 12 февраля. Руководитель департамента промышленности Орловской области Денис Леонов доложил, что стоимость набора из 24 видов социально значимых товаров первой необходимости на 5 февраля 2024 года составила 4997 рублей, рост 2,3% за два месяца.

Увеличились цены на хлеб от +0,3% до 0,5%, баранину + 0,7%, вермишель + 0,9%, муку и сливочное масло + 2,3%, молоко + 3,8%, рис шлифованный + 5,1%, мороженую рыбу + 5,7%, черный чай + 7,2%, соль +9,2%. Однако Орловская область оказалась в рейтинге по наименьшим розничным ценам среди регионов Центрального округа: например, куры «принесли» третье место, картофель и морковь – седьмое, крупа гречневая и яблоки – девятое.

«Одна цифра меня удивила, если честно, – отметил Андрей Клычков. – Девятое место по крупе гречневой и яблоки. Ну, яблоки ладно: все-таки сезонный товар. Но мы с вами, напомню, что первое место [занимаем по объему производства] в ЦФО и второе место в России по крупе гречневой. Каким образом девятое место?»

Денис Леонов отметил, что вопрос в методике статистического ведомства, где цены берут по конкретным маркам гречневой крупы.

«То есть фактически наша гречневая крупа, которая представлена в сетях, она действительно по минимальным ценам. Элитпак – от 50 до 60 рублей», – уточнил чиновник.

Губернатор рекомендовал продолжить мониторинг рынка, не допускать необоснованного повышения цен, активнее продвигать орловских производителей.

ИА “Орелград”