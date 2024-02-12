В Орловской области восемь собак-поводырей заботятся о людях

12.2.2024 | 13:37 Новости, Общество

Инвалиды по зрению имеют право на такие «технические средства реабилитации».

Фото: Социальный фонд России по Орловской области.

Статистикой и условиями поделился Социальный фонд России по Орловской области. С 2018 года СФР выдал восемь собак-поводырей. Их могут получить люди с I группой инвалидности по зрению, при условии, что четвероногий помощник прописан в индивидуальной программе реабилитации. Собак воспитывают в школе подготовки в Модмосковье. Для получения помощника-поводыря  нужно обратиться с заявлением в региональное отделение СФР. Также Фонд компенсирует часть затрат на содержание и ветеринарные услуги для животных (с 1 февраля 2024 года выплачивают 34550 рублей).

Специалисты отмечают, что собаки оказывают большую помощь людям, потерявшим зрение. Например, жительница Ливен Елена Личкановская называет лабрадора Шери «проводником в жизнь».

«Собака стала моими глазами и сопровождает меня везде», – цитирует женщину ОСФР в соцсетях.

Также Елена организовала клуб владельцев собак-поводырей «Дина», чтобы как можно больше людей узнало о возможностях такого способа адаптации при нарушениях зрения.

ИА “Орелград”

 


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