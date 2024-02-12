В Орловской области ужесточат борьбу с допингом

У орловцев собираются воспитать нулевую терпимость к допингу.

Губернатор Андрей Клычков утвердил комплекс мер, направленных на совершенствование организации антидопинговой деятельности в Орловской области и формирование культуры нулевой терпимости к допингу. Документ принят в соответствии с приказом Министерства спорта РФ и соглашением между этим министерством и правительством Орловской области о сотрудничестве и взаимодействии по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. Заключено оно было 29 ноября 2023 года. Реализация губернаторского плана возложена на региональный департамент физической культуры и спорта.

Соисполнителем станет бюджетное учреждение Орловской области «Центр спортивной подготовки» (ЦСП). И в Центре, и в департаменте будут назначены ответственные за это сотрудники. Согласно плану, они должны, в том числе, следить за тем, чтобы руководящие и иные должности в сфере физической культуры и спорта Орловской области не занимали люди, признанные нарушившими антидопинговые правила. Также вводится запрет на сотрудничество с указанными лицами. Это касается и работы региональных спортивных федераций.

Также запланировано приведение нормативных правовых актов в соответствие с «Методическими рекомендациями по оформлению раздела «Антидопинг» на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утвержденными Минспорта. Поправки будут внесены и в положения о региональных спортивных соревнованиях, предусматривающих участие спортсменов в них только при наличии сертификата Ассоциации Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

Также предусматривается проведение информационно-образовательных мероприятий по предотвращению допинга и долгосрочные меры совершенствования антидопинговой политики в Орловской области. В их числе: проверка профессиональных качеств членов спортивных сборных команд Орловской области, включая тренеров, врачей по спортивной медицине и иного персонала. Для всех них будут проводиться профилактические мероприятия, в том числе информационно-образовательные, причем затронут они и детско-юношеский спорт.

Взрослым и юным спортсменам на регулярной основе будут разъяснять антидопинговые правила, которые довольно часто видоизменяются, а также напоминать об ответственности за нарушение антидопинговых правил. Кстати, регулярно проводиться будет и тестирование знаний с предоставлением сертификата о прохождении антидопингового онлайн-курса. Кроме того, изменятся критерии включения кандидатов в состав спортивных сборных команд Орловской области. Они будут дополнены проверкой наличия или отсутствия у спортсменов нарушений антидопинговых правил, а также прохождения ими образовательных программ по предотвращению использования допинга в спорте. В числе критериев, естественно, останется и достижение высоких спортивных результатов.

Также будет налажен жесткий контроль за обеспечением спортсменов спортивных сборных команд Орловской области лекарственными средствами и биологически активными добавками. Выдавать их разрешат только главному врачу или врачу по спортивной медицине спортивной сборной команды. Предусмотрено ведение персонифицированного и количественного учета выдачи лекарственных препаратов и биологически активных добавок спортсменам, ведение мониторинга и контроля за оформлением разрешения на терапевтическое использование лекарственных препаратов, содержащих субстанции, запрещенные для использования в спорте.

ИА “Орелград”