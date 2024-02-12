Гололед и гололедица: синоптики не обещают орловцам перемен

Погода в ближайшие двое суток без существенных изменений.

«Сохраняются условия для образования гололёда и гололедицы на дорогах», – предупреждают в «Орловском гидрометцентре».

13 февраля температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. Возможны дождь и мокрый снег. Схожие явления прогнозируются и на 14 февраля. Ветер усилится до 13 метро в секунду. В четверг, 15 февраля, температура опустится до -18 градусов.

Отметим, минувшей ночью в регионе прошел ледяной дождь. Глазурью покрылся автотранспорт и лестницы, на дорогах и тротуарах – каток. В Болховском и Ливенском районах из-за неблагоприятных погодных условий частично отметили рейсы автобусов. Травмпункт больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко каждый час принимает более десятка пешеходов, получивших травмы. Власти сообщают об активной борьбе с гололедом, отмечая, что в первую очередь обрабатываются дороги к социально значимым объектам.

ИА “Орелград”