Жители Орловской области рванули за льготной ипотекой

Количество таких договоров по сравнению с 2022 годом выросло на 29 процентов.

Как сообщает Управление Росреестра по Орловской области, в 2023 году специалистами этого ведомства было зарегистрировано льготных ипотек почти на 30 процентов больше, чем годом ранее. Согласно приведенной статистике, свыше 90 процентов ипотечных сделок по сниженной ставке приходится на договоры долевого участия в строительстве, а оставшаяся часть – на договоры купли-продажи между застройщиком и заемщиком. Напомним, что программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2024 года, оформить ее можно только один раз, право на нее имеет любой совершеннолетний гражданин РФ.

«В прошедшем году жители нашего региона зарегистрировали свыше 1000 льготных ипотек, что на 29 процентов больше, чем в 2022 году, – уточнила руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура. – Так, в первом полугодии 2023 года поступило на регистрацию более 300 заявлений, а во втором – свыше 800. При этом за весь 2022 год было зарегистрировано 800 льготных ипотек. Всего же за период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования в регионе зарегистрировано порядка 4000 ипотек по сниженной ставке».

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области выполнен плановый показатель по вводу жилья, установленный Минстроем РФ. Согласно озвученным данным, в целом в регионе в 2023 году было введено в эксплуатацию 374,4 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 194,8 тысячи квадратных метров в многоквартирных жилых домах и 179,6 тысячи квадратных метров в индивидуальных жилых строениях. «Динамика показателя к уровню 2022 года составляет +0,1 процента, – сообщила также пресс-служба губернатора. – Плановый показатель по вводу жилья, установленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, выполнен».

ИА «Орелград»